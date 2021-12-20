المفوضية الأوروبية تؤكد ضمانها تسريع تسليم جرعات اللقاح إلى الدول الأعضاء

اتفقت المفوضية الأوروبية اليوم مع شركة "فايزر/بيونتك" على تسريع تسليم جرعات اللقاح التي تنتجها الشركة إلى الدول الأعضاء، بعد أسابيع قليلة.

وجاء في بيان - على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبي - أن "فايزر/بيونتك" ستقدم خلال الربع الأول من عام 2022، قرابة 20 مليون جرعة لقاح إضافية (5 ملايين في يناير، و5 ملايين في فبراير، و10 ملايين في مارس)، وتأتي هذه الجرعات بالإضافة إلى 195 مليون جرعة مقررة بالفعل من شركة "فايزر/بيونتك"، وبذلك يصل العدد الإجمالي لعمليات التسليم في الربع الأول إلى 215 مليون.

واتفقت المفوضية مع شركة موديرنا يوم الخميس الماضي 16 ديسمبر، على تسليم جرعات إضافية خلال الربع الأول من عام 2022، وسيكون هذا مفيدًا بشكل خاص للدول الأعضاء التي لديها حاجة على المدى القصير لجرعات لقاح إضافية، وسيؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي لعمليات تسليم شركة فايزر بيونتك إلى الاتحاد الأوروبي إلى 650 مليون جرعة في عام 2022.