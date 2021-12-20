كوريا الجنوبية تجمد تعريفة الكهرباء في الربع الأول من العام القادم وسط ارتفاع التضخم

أعلنت شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) الحكومية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنها ستجمد تعريفة الكهرباء في البلاد خلال الربع الأول من العام القادم وسط ارتفاع معدل التضخم.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها قررت تحديد تكلفة وقود الوحدة المعدلة عند صفر وون لكل كيلوواط/ساعة خلال الفترة ما بين كانون ثان/يناير إلى آذار/مارس من العام المقبل وهو نفس ما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن "كيبكو"اعتمدت في أواخر العام الماضي نظاما مرنا لمعدل الكهرباء، مرتبطا بأسعار الوقود العالمية في خطوة لتحسين ربحيتها. حيث فرضت في السابق تعريفة للكهرباء بموجب نظام فاتورة كهرباء بسعر ثابت.

وبموجب النظام الجديد، يتم تعديل نظام فواتير الكهرباء كل ثلاثة أشهر، اعتمادا على الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال والفحم والنفط الخام.

وذكرت كيبكو أن التجميد يأتي على الرغم من ارتفاع تكاليف الوقود بشكل حاد بسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط.

وقد اقترحت كيبكو زيادة قدرها 3 وونات في تكلفة وقود الوحدة المعدلة، لكن الحكومة رفضت الاقتراح وسط تزايد التضخم في البلاد وجائحة كوفيد-19 طويلة الأمد.

وارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة 7ر3 % في تشرين ثان/نوفمبر على أساس سنوي وهو أسرع ارتفاع على أساس سنوي منذ عقد، مرتفعة عن زيادة قدرها 2ر3 % في تشرين أول/أكتوبر.