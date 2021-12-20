استنكر الإعلامي عمرو أديب، استخدام مصنع جبن في المنوفية معجون حوائط وملح فاسد في تصنيع المنتجات بدلًا من الألبان الطبيعية، منوهًا إلى أن المصنع حقق مبيعات بقيمة 3 ملايين جنيه وباع منتجات للمواطنين لمدة 3 سنوات.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن إنتاج المصنع بالأطنان، معقبًا: «المادة المستخدمة داخل المصنع (قليل الذمة) لصناعة الجبنة تسبب أمراضًا سرطانية والتهابات في المعدة».

ووصف الوضع بالمصنع وبيع المنتجات لمواطنين بأنه «مأساة وخطر وصعب للغاية»، مضيفًا: «هل صاحب المصنع يرضى الأمر على أولاده ومراته؟ لازم الناس تعامل ربنا ويكون هناك ضمير، وتصدير المنتج المحترم إلى الخارج وكسب قرشًا حلالًا، لكن ما الميزة فيما فعله المصنع وما فائدته في النهاية؟».

وشن مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية حملة مكبرة؛ لضبط السلع المجهولة المصدر وتم خلال الحملة ضبط مصنع جبنة يستخدم معجون حوائط وملح فاسد في تصنيع الجبن، بحضور هناء عقيلة رئيس المركز والمدينة وإسلام مبارك نائب رئيس المركز والمدينة ونائب شئون القرى ومدير الإدارة الصحية ومراقبة الأغذية والتموين.

وتبين استخدام معجون حوائط وملح فاسد ومكسبات طعم وألبان مجهولة المصدر لإنتاج الجبن. وأكدت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أنه تم ضبط 37 طنا في أكبر ضبطية لمصنع جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي بقرى تلا.