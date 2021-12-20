وزير العمل الليبي: نحتاج قرابة مليون عامل مصري لإعادة إعمار ليبيا

قال وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، إن السوق الليبية تحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وبحب "روسيا اليوم"، أوضح الرضا، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة القوى العاملة، لإعلان إطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا، أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.

وتابع: "لن نتحمل مسؤولية أي عامل يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني"، مشددا على أن العامل غير الشرعي "لسنا مسؤولين عنه ولن نستطيع حمايته".

ووجه الوزير الليبي، الشكر للحكومة المصرية على كرم الاستقبال والضيافة والتعاون المشترك، مؤكدا أن الوضع الليبي مستقر أمنيا، بدليل استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة.