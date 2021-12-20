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ثلاثي هجومي في تشكيل فاركو أمام المصري بالدوري

محمود باهي
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 2:09 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 2:09 م

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الأسبوع السابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - أحمد عوض.

خط الوسط : عزمي غومه - أحمد الصغيري - سوكاري - محمود جهاد.

 خط الهجوم: رزقي حمرون - هشام فتح الله - عمرو جمال.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود السيد - جابر كامل - محمود عماد - أحمد البحراوي - أحمد شريف - ايريك ايوك - على بهيج - ياسين مرعي - علاء سلامة.


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