تطعيم عدد من الأطفال بلقاح غير مصرح به في ألمانيا بطريق الخطأ

قال مسؤولون محليون إن العديد من الأطفال في ألمانيا تم تطعيمهم عن طريق الخطأ بلقاح لفيروس كورونا لم تتم الموافقة عليه بعد بالنسبة لفئتهم العمرية، اليوم الأحد.

وفي مركز للتطعيم بمنطقة أولبه في ولاية شمال الراين وستفاليا، تم حقن العديد من الأطفال بلقاح مودرنا. ويشار إلى أنه تمت الموافقة على لقاح بيونتيك فقط للأطفال حتى الآن.

وأعلنت المنطقة "أنه تم إبلاغ آباء الأطفال المعنيين على الفور بهذه الواقعة".

وبناء على طلب الآباء، تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

ولم يتم الكشف عن عدد الأطفال الذين شملهم هذا التطعيم.

وفي نوفمبر، أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح بيونتيك مع الأطفال من سن الخامسة. وكان هذا أول لقاح تتم الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للأطفال دون سن 12 عاما.

ويتلقى الأطفال ثلث جرعة البالغين فقط.