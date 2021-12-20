محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، جولات على مستوى أحياء المحافظة، منذ الصباح الباكر، لمتابعة التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والثلجية التي تشهدها الإسكندرية، والتأكد من تسيير الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، واللواء حسام كمال مدير إدارة المرور بالإسكندرية.

وخلال الجولات، تابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وخاصة الساخنة، مشددا على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحى والتأكد المستمر من تسيير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أنه رغم الأمطار الغزيرة المصاحبة للثلوج التي تشهدها المحافظة منذ الصباح، التي لم تتوقف حتى الآن، إلا أنه لم تشهد الشوارع أي حالة لتعطل الحركة المرورية على مستوى الأحياء.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، موضحا أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.