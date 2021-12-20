تنظم وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام غدا الثلاثاء، ندوة للرأي بعنوان :"صفات المؤمنين في القرآن الكريم".

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم- أن الندوة تأتي في إطار ملـف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال النـدوات المـشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية سوف تنقل الندوة على الهواء مباشرة.

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور ياسر أحمد المرسي ـ الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد العزيز الصفتي ـ عضو الإدارة العامة لشئون المساجد.