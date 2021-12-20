الجيش الفرنسي يحقق في اقتحام سيارة عسكرية لمخيم اللاجئين في كاليه

أثار مقطع مصور لسيارة دفع رباعي تابعة للجيش الفرنسية تقتحم مخيم لاجئين ومهاجرين في مدينة "كاليه" الفرنسية، وتدور بأقصى سرعة كنوع من المتعة، استياء رواد التواصل الاجتماعي الفرنسيين، معتبرين أن الجيش الفرنسي يسخر من معاناة المهاجرين، ما دفع الجيش الفرنسي يفتح تحقيقاً في الواقعة.



وذكرت إذاعة "فرانس.إنتر" ال فرنسية، أنه تم تصوير سيارة Vigipirate، تدور بأقصى سرعة أمام مخيم للمهاجرين في كاليه، الأحد، ما دفع الجيش في "بدء" تحقيق.



وأعلنت وحدة قوات المشاة التابعة للجيش على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأحد، فتح "تحقيق قيادي" بعد بث عدة مقاطع فيديو للمصور الصحفي لويس ويتر، نُشرت على نفس شبكات التواصل الاجتماعي، إذ يظهر الفيديو سيارة Vigipirate تنزلق، من أجل المتعة على ما يبدو، أمام مخيم للمهاجرين في كاليه، كما تحركت السيارة بسرعة عالية في مكان شاغر قبل أن تنزلق.

من جانبه، روى المصور الصحفي لويس ويتر المشهد في تغريدة على "تويتر"، قائلا: "في عدة مناسبات، مرت سيارة المراقبة التي كان يرتادها جنود مسلحون أمام المخيمات في هذا المكان الشاغر عند مخرج كاليه حيث يعيش حوالي 500 شخص، وبدلاً من مساعدتهم كانوا يعبثون بالسيارة وأثاروا ذعرهم".

وأوضح المصور الصحفي على وجه الخصوص أن بعض المهاجرين، على الرغم من تصرف الجنود إلا أنهم ساعدوا في "تحرير السيارة من الانزلاق في هذا الوحل" وانتهى الأمر بسحب السيارة.

وجذب ذلك المقطع المصور أكثر من 500 ألف مشاهدة على "تويتر"، إلا أن الجيش الفرنسي وصف هذا المشهد بأنه "غير مقبول" ما دفعه لفتح تحقيق، وفقاً للإذاعة الفرنسية.

من جانبها، قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان: إن "سائق المركبة تصرف بشكل غير لائق تماما من خلال الانخراط في مناورات خطيرة"، منددة بالوقائع داعية إلى متطلبات المثالية التي فرضت على جنود القوات المسلحة". وبحسب معلومات إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية، فإن هيئة الأركان الفرنسية وعدت بفرض "عقوبات" على الجنود المتورطين

وتفاعلت الشخصيات السياسية أيضًا، مثل كريمة ديلي، رئيس المجموعة البيئية في منطقة "أوت فرانس" وكتبت على "تويتر": "إنه أمر مخز.. النساء وخاصة الأطفال خائفون وجائعون وباردون. والجنود على بعد أمتار قليلة يلعبون بسيارات الدفع الرباعي"، وطلبت رد فعل من وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي.

من جهته، أشار إيمانويل كايرون، مدير ديوان القصر الرئاسي، إلى أن "الحراس هناك في مهمة لتأمين كاليه والساحل، ولديهم مهمة حماية ومكافحة الإرهاب، في الوقت الذي تم العثور على العديد من حطام السفن في البحر هذا الصباح، مع عودة 16 طفلاً غارقة.



بدوره، اعتبر مسؤول الإعلام بجمعية "يوتوبيا" لحقوق الإنسان، نيكلاي بوسنر، إن المشهد غير إنساني".



ويتجمع المهاجرون منذ سنوات على الساحل الفرنسي على أمل الوصول إلى المملكة المتحدة عن طريق عبور المانش على متن قوارب مؤقتة. ومنذ نهاية عام 2018، تضاعفت محاولات العبور غير القانوني، مما تسبب في توترات قوية بين باريس ولندن.