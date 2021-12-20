الصين تفرض غرامة 210 ملايين دولار على ناشطة بارزة لتهربها من الضرائب

فرضت الصين اليوم الاثنين، غرامة لم يسبق لها مثيل، بلغت 210 ملايين دولار بحق ناشطة مؤثرة بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تهربها من الضرائب وذلك في تصعيد لحملة الرئيس شي جين بينج ضد هؤلاء المشاهير على شبكة الإنترنت الذين طغت شعبيتهم بشدة في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان لمصلحة الضرائب الصينية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إنها أمرت هوانج وي، المعروفة أيضا باسم "فيا"، بدفع مبلغ 34ر1 مليار يوان صيني ضرائب متأخرة ورسوم متأخرة وغرامات.

وقال البيان إنها تجنبت دفع ضرائب بلغ مجموعها 643 مليون يوان بإخفائها دخلها الشخصي وتقديمها بيانات ذمة مالية مزيفة في عامي 2019 و2020.

وأصدرت هوانج اعتذارا بعد الإعلان عن العقوبة، قائلة في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "ويبو" الذي يشبه موقع "تويتر"، إنها شعرت بأنها مذنبة بشدة.

وأضافت: "إنني أقبل تماما قرار مصلحة الضرائب وسوف أجمع الأموال لدفع الغرامات قبل انتهاء الموعد النهائي".