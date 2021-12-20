إعلام بني سويف تشارك في مبادرة صورة بألف كلمة

شاركت كلية الإعلام بجامعة بني سويف في مبادرة "صورة بألف كلمة"، بدعوة من المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بالشراكة مع الهيئة القبطية الإنجيلية، برنامج الشباب الأكاديميين ومنتدى حوار الثقافات، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بني سويف.

وأكدت الدكتورة رشا عادل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قسم الإذاعة والتليفزيون، أن الفعالية جاءت يومين، حيث تم في اليوم الأول التعريف بالمبادرة من قبل مسئول المبادرات بالهيئة الإنجيلية، ثم عقبها تنظيم ورشة عمل حاضر فيها دكتور مجدي إبراهيم رئيس قسم التصوير الصحفي في جريدة الشروق، وكبير مصورين نقابة الصحفيين عن التصوير وتفاصيل الصور.

وعقب ذلك ورشة عمل حاضرها دكتور رامي عطا أستاذ الصحافة المساعد بأكاديمية الشروق، حيث تحدث فيها عن الصورة الصحفية وقيم المواطنة.

وتم في اليوم الثاني النزول لشارع المعز بمنطقة الحسين بالقاهرة والتصوير بحضور دكتور إنجي أبو العز المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون ورئيس الشعبة الإنجليزية سابقا بالكلية، مع 5 من طلاب الكلية وهم: "عائشة محمد نعيم أحمد عشري - الفرقة الرابعة قسم الإذاعة والتلفزيون، وحسن رياض حسن أحمد- الفرقة الثالثة قسم إذاعة وتلفزيون، ويوسف محمد أبو الفرج عبد المغيث حسن - الفرقة الثالثة قسم الإذاعة والتلفزيون، وبيشوى مدحت كامل جرجس- الفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية، وسلمى حسام الدين عبد الرازق هواري- الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية.

وعقب ذلك تم تسليم شهادات تكريم للطلاب المشاركين، وسوف يتم خلال هذا الأسبوع اختيار أفضل صورة من تصوير الطلاب المشاركين في المبادرة تعكس قيم المواطنة وسوف تنشر بجريدة الشروق.