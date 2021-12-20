أمريكا تسجل أعلى معدل إصابات أسبوعي بفيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر

سجلت الولايات المتحدة أمس الأحد أعلى معدل إصابات أسبوعي بفيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الإثنين أن المعدل الأسبوع البالغ 133 ألفا و12 إصابة يمثل زيادة بنسبة 21 % في خلال أسبوعين.



وفي ظل إصابة 70 ألفا و815 شخصا أمس الأحد، وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 50 مليونا و846 ألفا و841 شخصا.



وبوفاة 137 شخصا آخرين، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 806 آلاف و438 . وبلغ معدل الوفيات الأسبوعي 1296 حالة.



ونظرا لأحدث البيانات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 203 ملايين و926 ألفا و479 أمريكيا أو 4ر61 % من السكان المؤهلين، تلقوا جرعتي التطعيم حتى الآن.