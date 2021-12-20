القوات المسلحة السودانية: من الأفضل للقوى المختلفة أن توحد برامجها

قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إنه "من الأفضل والأفيد للقوى المختلفة أن توحد برامجها"، وذلك تعليقا على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد أمس.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عنه القول في تصريح صحفي الليلة الماضية، إن التظاهرات "رفعت شعارات مختلفة، ما يؤكد اختلاف الأجندات والرؤى.. ومن الأفضل والأفيد للقوى المختلفة أن توحد برامجها واستراتيجيتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي".

يأتي هذا وسط أنباء عن سقوط قتيل وعشرات المصابين خلال منع تشكيلات عسكرية المحتجين من تنظيم اعتصام في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم أمس.

وردا على استخدام القوة ضد المحتجين، دعا "ائتلاف الحرية والتغيير" المعارض السودانيين إلى تصعيد المقاومة لحين إنهاء وجود الجيش في السلطة.

وكانت احتجاجات الأمس قد خرجت في الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الثورة التي مهدت للإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل من عام 2019.