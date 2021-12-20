الخطيب يستقبل كابتن نادي الريان ومنتخب قطر السابق

استقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، استقبل الكابتن محمد السويدي، كابتن نادي الريان والمنتخب القطري السابق، وذلك بمقر إقامة بعثة الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للقاء السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.

وحرص السويدي على زيارة الكابتن الخطيب في مقر إقامة البعثة، حيث تربطهما علاقة صداقة قوية منذ فترة طويلة، بعد أن تزاملا في الملاعب قبل سنوات عديدة.

ودار حديث ودي بين الكابتن الخطيب ونجم نادي الريان والمنتخب القطري السابق، استعادا خلاله العديد من الذكريات التي جمعتهما في الملاعب.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي، والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.