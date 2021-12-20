هاني أبو ريدة يزور الأهلي في الدوحة قبل مواجهة الرجاء

حرص المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، على زيارة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس بعثة فريق الكرة.

جاءت زيارة أبو ريدة لبعثة الأهلي من أجل دعم الفريق الذي يمثل الكرة المصرية في مباراة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب أحمد بن علي بالريان.

واطمأن أبو ريدة على بعثة فريق الأهلي، وحرص على حضور جانب من المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب egla5.

ويواصل الأهلي استعداداته لمباراة السوبر الإفريقي، بعد انضمام مجموعة اللاعبين الدوليين إلى البعثة، والمشاركة في التدريبات الجماعية عقب المشاركة في بطولة كأس العرب.