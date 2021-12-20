 السلطات الإندونيسية تحذر من احتمالية حدوث ثوران بركاني كبير - بوابة الشروق
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السلطات الإندونيسية تحذر من احتمالية حدوث ثوران بركاني كبير

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 1:13 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 1:13 م

حذرت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، من احتمال حدوث ثوران بركاني كبير يؤدي إلى تدفقات بركانية كبيرة على جزيرة جاوة في البلاد.

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية، عبر موقعها الإلكتروني أن بركان جبل سيميرو، ثار في 4 ديسمبر الجاري وأسفر عن مقتل 48 شخصا وفقدان 36 شخصا آخرين بعد أن ضرب الرماد البركاني شديد الحرارة والحمم البركانية والغازات، قرى واقعة في سفح الجبل.

ورفع المسؤولون في إندونيسيا مستوى التحذير إلى ثاني أعلى مستوى على مقياس يتكون من 4 مستويات؛ حيث لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص يعيشون في مراكز إيواء منذ الثوران البركاني الأول قبل أكثر من أسبوعين.

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