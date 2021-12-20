ريم البارودي تخوض أولى بطولاتها الدرامية بحكاية بنات السباعي في مسلسل حد فاصل

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تخوض الفنانة ريم البارودي، أولى بطولاتها الدرامية المطلقة، بحكاية "بنات السباعي"، من مسلسل "حد فاصل".

وتصور ريم، حاليا مشاهدها في العمل مع المخرج تامر حمزة، وتظهر خلال الحكاية بشكل جديد ومختلف عن الشخصيات التي قدمتها سابقا.

وتدور الحكاية في 5 حلقات ويشارك في بطولتها محمود حجازي، أحمد جمال سعيد، محمد التاجي، هناء الشوربجي، هبة حسن، مارتينا عادل.

من جهة أخرى تواصل ريم البارودي، تصوير مسلسل "نقل عام"، بجانب الفنانين محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ومحمد محمود عبد العزيز وهو من إنتاج شركة "مجموعة فنون مصر" للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، والعمل من تأليف ورشة فنون مصر وإخراج المخرج الكبير عادل أديب.

