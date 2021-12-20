قال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، قسطنطين جافريلوف إن الولايات المتحدة ستضطر للدخول في حوار مع بلاده حول الضمانات الأمنية سواء رغبت بذلك أم لا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي - بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الاثنين - "يجب التحدث مع الأمريكيين بشكل مكثف، وسيتعين عليهم الدخول في حوار ومناقشة مقترحاتنا المحددة سواء أحبوا ذلك أم لا"، مشيرا إلى أنه في الحالة العكسية، وكما أعلنت قيادة الخارجية الروسية بوضوح، سيتم اتخاذ خطوات عسكرية - تقنية أو تشكيل تهديدات مضادة جديدة لدول حلف شمال الأطلسي.

يُذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكوأعلن في وقت سابق أنه يوجد لدى الغرب طريقان، أن يأخذ بجدية مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في أوروبا، أو التعامل مع بديل عسكري فني.

وفي السياق، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأميركية لن ترفض المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كانت المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية ستؤثر على احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن: "دعونا نرى هل سيكون هناك رفض، بصراحة، أعتقد أنه لن يكون هناك رفض على هذا النحو".

وأوضح ريابكوف - في حديث بمجلس الدوما اليوم - بالقول "ننطلق من حقيقة أن زملاءنا الأمريكيين يدركون جيدا، أن الوضع معقد ومتوتر للغاية، ومن المهم هنا اتباع مسارات مسئولة، يجب العمل على أساس القاعدة التي اقترحناها".

وأعرب عن أمله في أن يكون الجانب الأمريكي قد فهم أحد عناصر الموقف الروسي بأن هذا أمر ملح وعاجل، مشددا على أنه "يجب أن يكون في بؤرة الاهتمام ، دون إضاعة الوقت. لذلك ، نحن ننتظر إشارات سريعة".

وكان ريابكوف أكد في وقت سابق استعداد بلاده لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية، مشيرا إلى أن موسكو اقترحت عقد المفاوضات في جنيف.

وحذر من أنه إذا لم يستجب حلف "الناتو" والولايات المتحدة لمطلب روسيا بشأن الضمانات الأمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت مؤخرا مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الضمانات الأمنية.

وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات بعدم التوسع شرقا وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف.

هذا وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده لم تتلق ردا جوهريا من الغرب حتى الآن بشأن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بشأن تقييم الكرملين لردة الفعل الأولى من قبل"الناتو" والولايات المتحدة تجاه المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، إنه من المبكر وضع أي تقييم، مضيفا "بالطبع قد سمعنا تصريحات، ولكن معظمها كان نقلا عن مصادر بشأن الاستعداد لإجراء حوار"، مشيرا إلى أن هذا يعتبر عاملا إيجابيا على الأرجح.