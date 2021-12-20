النائب علاء قريطم: لجنة صناعة النواب تسعى لحلول جادة تنهي مشكلات المستثمرين

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب إن قطاع الصناعة يشهد طفرة واضحة الفترة الأخيرة، موضحا أن لجنة الصناعة تسعى بكل الطرق لتقديم حلول جادة لإنهاء مشاكل المستثمرين.

وأضاف قريطم، خلال زيارة الوفد البرلماني للجنة الصناعة برئاسة معتز محمود إلى محافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، أن منطقة برج العرب من المناطق الصناعية الهامة وتحتاج إلى إعادة نظر من قبل المسئولين لحل أزمة المصنعين والمستثمرين.

وأوضح أن اللجنة حريصة على إنهاء مشاكلهم بدليل الزيارة الحالية في ظل الموجة الشديدة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، قائلا: "كان لزامًا على أعضاء لجنة الصناعة التحرك تحت قيادة رئيس اللجنة النائب معتز محمود الحضور للمساعدة التشريعية والبرلمانية لإزالة المشاكل العوائق التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالإضافة إلى تلبية احتياجات المناطق الصناعية من بنية تحتية وسرعة حلها".

وأكد أن الأجهزة التنفيذية على استعداد كامل للتعاون وحل المشاكل من أجل النهوض بالصناعة، وأن لجنة الصناعة ستقدم كل الدعم التشريعي والبرلماني من أجل الصناعة للنهوض بها داخليا وخارجيا حتى نصبح من أكبر الدول المصدرة وتحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول إلى 100 مليار دولار.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.