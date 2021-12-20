شهدت مدينة الأقصر ختام فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر.

شهد حفل ختام الفعاليات، محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، عبد السلام عيد، أستاذ التصوير الجداري بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وأعضاء اللجنة العليا للملتقى، ومنهم خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أمل نصر، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، جيهان فايز، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، صالح محمد عبد المعطي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

بدأ حفل الختام باستعراض نتاج الدورة الرابعة عشر من الملتقى، وأعمال الفنانين المشاركين، أعقبه مراسم الحفل، والتي استهلت بعرض الفنان الكولومبي "ميجل بومر" فيلما توثيقيا عن الملتقى، كما ألقت الفنانة "ريهام قاسم" كلمة شباب الفنانين المشاركين عبرت فيها عن امتنانها للملتقى مؤكدة أنها فعالية فنية مهمة استطاعت من خلالها الاحتكاك بفنون وثقافات مختلفة.

من جهته، أكد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، أن الملتقى من أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي تم تنظيمها على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن يوم ختام فعالياته تزامن مع ختام فصل الخريف، وبدء فصل الشتاء في التقويم الفرعوني، موجهًا الشكر للفنانين المشاركين، ووزارة الثقافة، ولقطاع الصندوق.

في نفس الصدد، قال الدكتور عماد أبو زيد، قوميسير عام الملتقى، إن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير أصبح فعالية فنية مهمة، وقدم الفنانون المشاركون فيه من خلال هذه الدورة الكثير من فنهم، وما زال في جعبتهم الكثير، لافتًا إلى أن شباب الورشة استطاعوا أن يبدعوا أعمالًا عظيمة.