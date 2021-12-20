خبير تحكيمي : نتيجة مباراة المصري وفاركو مهددة بسبب خطأ البنا  

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قال سمير عثمان الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي أن محمود البنا حكم مباراة المصري وفاركو في الدوري أخطأ في مباراة الفريقين بإستكمال مباراة الفريق البورسعيدي بـ11 لاعب وكان يجب طرد أحمد حمودي وعدم استبداله بلاعب أخر.

وشهدت مباراة المصري وفاركو واقعة غريبة حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لكلًا من مودي مدافع فاركو وحمودي مهاجم المصري وهو الإنذار الثاني للاعب ليشهر الحكم البطاقة الحمراء لحمودي ولكنه اعتبره خارج الملعب واستكمل إجراءات استبداله بلاعب أخر.

وقال عثمان في تصريحات لقناة أون سبورت :" المخالفة تمت داخل الملعب والبطاقة الصفراء التي أشهرت لحمودي ومودي كانت لسلوك غير رياضي تم قبل عملية التبديل وعليه كان يجب إلغاء إجراءات التبديل وإستكمال المصري المباراة بـ10 لاعبين".

وأضاف :" الحكم الرابع أخطأ وحكام الفيديو وقعوا في الخطأ والبنا كذلك كان يجب طرد اللاعب كونه العقوبة التي وقعت عليه كانت بسبب فعل أثناء تواجده في الملعب وليس وهو على خارج الملعب".

وفجر عثمان مفاجأة بأن القرار التحكيمي المثير للجدل قد يتبعه قرار من لجنة المسابقات بإعادة المباراة.