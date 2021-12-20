«قومي المرأة» بشمال سيناء يناقش «التمكين الاقتصادي للمرأة»

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عقد فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء فعاليات تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة".

وأكدت إحسان داود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أن البرنامج تم بحضور العاملين والعاملات بالمديريات المختلفة وعدد من ربات البيوت وبحضور أمل القصاص مسئول أول بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واستعرضت إحسان داود دور المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف ضد المرأة وعن دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة ودور مؤسسات المجتمع المدني في مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة وعن دور الجهات الشريكة في حل مشكلات المرأة بالتعاون مع المجلس.

وتحدثت أمل القصاص عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنمية ورفع مستوى المرأة اقتصاديا وعن برامج الإقراض المقدمه من جهاز المشروعات وعن الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز.