تشهد مدينة الإسكندرية أمطارا رعدية وكرات ثلجية مصاحبة بانخفاض جوي قطبي، ونشاطا في الرياح والأتربة، وارتفاعا فى موج البحر بنحو 5 أمتار، وانخفاضا فى درجات الحرارة لحد الصقيع.

وقرر الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح، وحرصا على الأفراد والممتلكات.

وأمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ يومين، بتعطيل الدراسة يومى الأحد والاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، طلاب ومعلمين؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع كل القطاعات الخدمية والحيوية، والمتابعة اللحظية تحسباً لأية تقلبات مناخية مفاجئة، لافتا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة؛ لتلقي كل شكاوى المواطنين.

وأعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة، اليوم الاثنين، حفاظا على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ولفت اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى وضع ستائر رملية وخرسانية بمنطقة بير مسعود؛ لحجز خروج أمواج البحر المرتفعة، مع انتشار السيارات المدمجة فى التمركزات الرئيسية لشفط وكسح مياه الأمطار أولا بأول، مع تطهير الشنايش من الأتربة والرمال لإزالة العبء ورفع كفائتها لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار.

وأشار نافع، في تصريحات لـ"الشروق"، إلى استمرار التمركزات وفرق الطوارئ وغرفة الأمطار على مدار الساعة حتى انتهاء النوة الحالية، مؤكدا انتشار السيارات والبدالات؛ لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وناشد الإبلاغ عن أية تجمعات لمياه الأمطار على الخط الساخن للشركة 175 أو على صفحة الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار بيان صادر عن غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الإثنين، إلى توقعات باستمرار سقوط الأمطار الرعدية بنسبة 88%، وانخفاض درجات الحرارة ونسبة رطوبة 59%، مع استمرار نشاط الرياح والأتربة، وفق تقارير وخرائط هيئة الأرصاد الجوية.