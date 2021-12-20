رولز رويس: قطر تستثمر 85 مليون جنيه إسترليني في مشروع جديد للطاقة النووية منخفضة الكربون

أعلنت "رولز رويس" اليوم الاثنين أنها توصلت إلى اتفاق مع "جهاز قطر للاستثمار"، صندوق الثروة السيادي في قطر، لاستثمار 85 مليون جنيه إسترليني في مشروعها الجديد لأعمال الطاقة النووية منخفضة الكربون "رولز رويس إس إم آر ليميتد".

ومن المقرر أن يحصل الجهاز القطري على 10% من المشروع الجديد.

ويعمل المشروع الجديد على بناء حل تقني لتوفير طاقة نووية منخفضة الكربون وبأسعار معقولة. ووفقا للشركة، ستقام محطة الطاقة الواحدة على نحو 10% من موقع المحطات النووية التقليدية وستكون قادرة على تزويد ما يقرب من مليون منزل بالطاقة.

وبذلك يكون قد تم تأمين تمويل المشروع بالكامل، والبالغ 490 مليون جنيه إسترليني.

وقال منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الجهاز "يستثمر في تحويل الطاقة ويمول التقنيات التي تساعد في توليد الكهرباء منخفضة الكربون. وسنواصل البحث عن استثمارات تتماشى مع سعينا لتقديم قيمة بعيدة المدى للأجيال القادمة من خلال الاستثمارات المستدامة المسؤولة".