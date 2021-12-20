أشرف صبحي يحتفي بذوي الهمم خلال زيارته لقناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرفقته وفد من ذوي الهمم، بحضور عدد من قيادات الوزارة واتحاد الإعاقات الذهنية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

تأتي الزيارة في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، وتهدف إلى التعرف عن كثب على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة.

ضم الوفد مايزيد عن 100 طفل من ذوي الهمم في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (قادرون باختلاف) لذوي الهمم لتشجيعهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم بمحيطهم.

من جانبه، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم، وتكليف سيادته لمختلف مؤسسات الدولة بالعمل علي تحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم، لافتاً إلي أن هذا الدعم ظهر جلياً أمام الجميع خلال احتفالية "قادرون باختلاف" التي أقيمت تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس، مشيراً إلي قدرة أبناء مصر من ذوي القدرات والهمم علي التحدي والنجاح في شتي القطاعات، وتحقيق انجازات كبيرة بفضل إبداعاتهم وموهبتهم المتميزة.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لرئيس هيئة قناة السويس وجميع قيادات الهيئة علي الزيارة الميدانية التي تم تنظيمها لمجموعة من ذوي القدرات والهمم الذين شاركوا في احتفالية قادرون باختلاف لتعريفهم بأهمية قناة السويس، وإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة قناة السويس الجديدة كأحد أبرز المشروعات القومية التي شهدتها مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق، وأعرب عن سعادته البالغة بتواجد هذه المجموعة من أبناء مصر من ذوي الهمم في هيئة قناة السويس، مؤكدا على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لرعاية ذوي الهمم وتشجيع دمجهم في المجتمع.

وقدم رئيس الهيئة شرحا مبسطا عن قناة السويس ومراحل حفرها تاريخياً وتطورها على مر العصور خلال 152 سنة، موضحاً أن ما يقرب من ربع الشعب المصري شارك وقتها في حفر قناة السويس لمدة تقترب من 10 سنوات، لافتاً إلى إن إنشاء القناة ساهم في ظهور تجمعات عمرانية جديدة.

كما أطلع الفريق ربيع الأطفال من ذوي الهمم على نظام الملاحة بقناة السويس قبل وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة وقام بإلقاء الضوء على ما حققته من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي ورفع الطاقة العددية والاستيعابية للقناة مما كان له بالغ الأثر في رفع التصنيف العالمي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة.

ثم شاهد الحضور فيلما كرتونيا بعنوان "الحفار الصغير" عن ملحمة إنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والتي برهنت للعالم أجمع أهمية قناة السويس للتجارة العالمية وكفاءة رجالها في إدارة أهم طريق تجاري عالميًا.

حظت الزيارة بتفاعل كبير من قبل ذوي الهمم، وطرح الأطفال مجموعة من التساؤلات حول قناة السويس ومشروعاتها وقام رئيس الهيئة بالإجابة عن كافة التساؤلات، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة الهامة موجهين الشكر للدكتور أشرف صبحي على رعايته لذوي الهمم.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع هدية تذكارية إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي أهداه درع الوزارة.

عقب ذلك، اصطحب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الأطفال من ذوي الهمم في جولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.