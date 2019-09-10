الكرملين: لا نستبعد نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن أن موسكو لا تستبعد إمكانية نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا في حال قيام الناتو بنشر هذه الأسلحة في بولندا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، خلال إيجاز صحفي اليوم بخصوص إعلان مينسك أنها ستعرض على روسيا نشر أسلحتها النووية في بيلاروسيا في حال قيام حلف شمال الأطلسي بنشرها في الأراضي البولندية، إنه "ليس سرا على أحد أن نشر أسلحة مختلفة قرب حدودنا قد يمثل تهديدا لنا وسيتطلب اتخاذ تدابير متناسبة من أجل إعادة توازن الوضع".

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، ذكر بيسكوف أنه من السابق لأوانه تقييم رد الدول الغربية على مقترحات موسكو المتعلقة بضمانات الأمن.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "لقد سمعنا أقوالا عن مصادر مختلفة حول وجود استعداد لمناقشة (هذا الموضوع)، ولعل ذلك يمكن اعتباره عاملا إيجابيا. لكن أي جواب محدد لم يأت بعد، لذا فمن المبكر إصدار أي تقييمات".