التحالف يطلب من المدنيين في مطار صنعاء إخلاءه فورا

طالب التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كل المنظمات الإنسانية العاملة في مطار صنعاء بإخلائه فورا.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية فقد دعا التحالف العربي، اليوم الاثنين، المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) المتمردة، إلى إخلاء مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، فوراً.

وفي حين لم يذكر سبب هذا الطلب قال البيان: "نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء المطار حالاً"، مؤكدا أن التحالف اتخذ "إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتياً".

وكان مطار صنعاء الدولي قد تعرض إلى العديد من الغارات الجوية أخرجته من الخدمة، في ظل اتهامات من التحالف لجماعة "أنصار الله" باستخدام مرافقه لأغراض عسكرية.