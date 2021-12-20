بيرو تسجل أول حالات للإصابة بمتحور أوميكرون

صرح وزير الصحة في بيرو، إيرناندو سيفاليوس، أمس الأحد، بأن بلاده سجلت أول 4 حالات للإصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سيفاليوس أن أحد المصابين المسجلين هو مسافر عائد من جنوب إفريقيا، أما المصابين الآخرين فتم العثور عليهم في بيرو.

وقال الوزير: "نتخذ كل الإجراءات الضرورية للإشراف على الوضع وتحديد اتصالات المصابين"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتم في بيرو التي يقطنها نحو 33 مليون شخص، منذ بداية تفشي جائحة كورونا تسجيل 2,26 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة نحو 202 ألف مواطن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق"، مشيرة لانتشاره في 89 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.