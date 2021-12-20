متحدث المترو لـ«الشروق»: لا أعطال بالخطوط الثلاثة وتخفيض للسرعات لتفادي سوء الطقس

أكد أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتظام تشغيل المترو بخطوط المترو الثلاثة دون أعطال على مدار اليوم الاثنين وأمس، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ.

وقال عبد الهادي لـ"الشروق"، إن المترو يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلى التنبيه على سائقي القطارات بتوخي الحذر خاصة في المحطات العلوية بالخطين الأول والثاني للمترو واتباع التعليمات الصادرة من غرفة التحكم المركزية.

ولفت عبد الهادي، إلى نشر فرق الطوارئ والصيانة بالنقاط الرئيسية على الخطوط الثلاثة تحسبا لأية أعطال قد تحدث ورفع درجة الاستعداد والتأهب، موضحا أن الشركة قد تلجأ في بعض الأحيان لتخفيض السرعات لتفادي الرياح الشديدة أو الأمطار التي قد تؤثر على الشبكة الكهربائية.

وتابع: "جميع قطارات المترو تسير وفق جداول التشغيل دون تأثر أو أعطال، كما تم إصدار تعليمات لسائقي القطارات بتوخي الحذر خاصة في المحطات العلوية أو مناطق انخفاض معدلات الرؤية".

وذكر المتحدث باسم المترو أنه بالتوازي مع احتياطات السلامة والأمان الخاصين بالتشغيل، فإنه يتم مراعاة إجراءات السلامة المتعلقة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من خلال التطهير والتعقيم المستمرين للمحطات والقطارات، وفرض ارتداء الكمامات الطبية.