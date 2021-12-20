رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد دعمه الكامل لرئيس الوزراء لإنجاز مسؤولياته الوطنية

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة، دعمه الكامل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حتى يضطلع بدوره في إنجاز مسؤولياته الوطنية، موضحاً أن ما تم من إجراءات وتعيينات عقب 21 نوفمبر تم بالتنسيق مع حمدوك.

جاء ذلك خلال تنوير لضباط القوات المسلحة السودانية والدعم السريع برتبة عميد فيما فوق بمقر القيادة العامة، اليوم، الاثنين، بحضور الفريق رئيس هيئة الأركان ونوابه والمفتش العام وقادة القوات الرئيسة وعدد من قادة الوحدات، وعضو مجلس السيادة الفريق بحري إبراهيم جابر.

وشدد البرهان على الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الإنتقالية كفاءات غير حزبية، مقدماً العزاء في شهداء القوات المسلحة، والتحية للجنود المرابطين في كل بقاع السودان.

ودعا رئيس مجلس السيادة لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.