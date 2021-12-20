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حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان

نهاد القادوم
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 6:33 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 6:33 م

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة القسم.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بعمق 15 متر، و أدوات الحفر والتنقيب.

بمناقشة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة.

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