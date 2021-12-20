محافظ سوهاج: تحرير 1129 محضر تمويني متنوع خلال 15 يوما

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تحرير 1129 محضر مخالفة تموينية خلال الـ15 يوما الماضية، وذلك في إطار خطة المحافظة للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين، والوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة.

وأكد المحافظ، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 890 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ بداية الشهر الجاري، و239 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على سلع مدعمة، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر.

وأشار إلى استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين، ضبط 875 شيكارة سماد يوريا زنة 50 كيلو جراما مخصصة للجمعيات الزراعية، قبل بيعها في السوق السوداء، وتم ضبط السيارة النقل ومقطورتها التي كانت تحمل تلك الكمية بمركز جهينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.