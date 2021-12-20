«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على هليوبوليس في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي حقق الفوز على فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح الفريق في حسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15، ثم أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-10، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-8.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات طائرة الأهلي» في المباراة المقبلة مع فريق أصحاب الجياد، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب الجزيرة بنتيجة 3-0، في بطولة الدوري.