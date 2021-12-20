 محافظة الإسكندرية تنفي ما تم تداوله حول تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظة الإسكندرية تنفي ما تم تداوله حول تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 2:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 2:57 ص

نفت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الإجتماعى حول تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع.
وأوضحت المحافظة في بيان لها مساء اليوم، أن ما تم نشره غير صحيح، مشيرة إلى أن تعطيل الدراسة جاء لمدة يومان فقط هما الأحد والإثنين 19 و20 ديسمبر الجاري، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية ووفقاً للتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأكدت محافظة الإسكندرية أنها الجهة الوحيدة الرسمية المعنية بإصدار البيانات الإعلامية، كما ناشدت المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة فقط حرصاً على تحري الدقة في نقل وتداول البيانات.

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