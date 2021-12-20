 جمال الغندور يحسمها: مباراة فاركو والمصري ستعاد بسبب خطأ من الحكم - بوابة الشروق
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جمال الغندور يحسمها: مباراة فاركو والمصري ستعاد بسبب خطأ من الحكم

محمد جلال
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 9:33 م

علق الحكم الدولي جمال الغندور على واقعة طرد أحمد حمودي لاعب المصري المثيره للجدل ونزول بديله ومشاركة الفريق كامل العدد في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال جمال الغندور في تصريحات صحفية أن مباراة فاركو والمصري يجب أن تعاد بسبب خطأ اجرائي من حكم اللقاء.

وأكد جمال الغندور أن طرد اللاعب أحمد حمودي يقوم بالغاء التبديل الذي تم ويترتب عليه استكمال فريق المصري المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وأضاف الغندور أن القانون في هذه الحالة يقول أن سبب الإنذار الثاني للاعب المستبدل هو التأخر في الخروج من الملعب لاضاعة الوقت إذن اللاعب حصل على البطاقة الحمراء وهو مازال داخل الملعب قبل أجراء التبديل إذا هذا الفريق نقص منه لاعب.

واوضح الحكم الدولي أن إضاعة الوقت كان قبل الخروج وليس بعد الخروج من الملعب لان بعد خروجه لم يكن سبب للانذار اذن كان يجب عدم دخول البديل الا بعد خروج لاعب اخر مستبدل لان من خرج هو لاعب مطرو وليس مستبدل.


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