السياحة والمصايف: المطاعم والكافيهات التابعة للمحافظة لا يحق لها تحصيل 12% خدمة

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن بعض الكافيهات في محافظة الإسكندرية تفرض على المواطنين الحصول على قطعة حلوى إجباريًا عند والحساب عليها عند طلب احتساء كوبًا من الشاي، لافتًا إلى تلقي شكوى من إحدى المواطنات بشأن هذا الموضوع.

وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المواطنة رفضت إجبارها على الحصول على قطعة حلوى والحساب عليها، منوهًا إلى أن المكان أصر على دفع المواطنة لثمن الحلوى.

وأشار إلى تحرير محاضر للمنشآت التي ترتكب تلك المخالفات، بعد عرض الموضوع على اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قائلًا إن فرض الحد الأدنى للطلبات «minimum charge» يكون بعد سداد رسوم معنية.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للسياحة المصايف، إلى أن العديد من الأماكن تطبق الحد الأدنى للطلبات دون الالتزام بالمسالك القانونية لذلك، مؤكدًا أن المطاعم والكافيهات التابعة للمحافظة لا أحقية لها في فرض هذا الحد وتحصيل نسبة الـ12% مقابل الخدمة.

وعن وضع الحفلات يوم رأس السنة، ذكر أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمنع إقامة التجمعات والحفلات داخل الأماكن المغلقة، موضحًا أن كل الأجهزة التنفيذية تنتشر يوم رأس السنة لتنفيذ هذا القرار.

وتابع: «أعلمناهم بعدم إمكانية إقامة أية حفلات إلا للمنشآت التابعة لوزارة السياحة ويجب أن تستوفي اشتراطات معينة بينها التباعد الاجتماعي»، مشددًا على أن المنشآت التابعة للمحليات لا يجوز لها إقامة حفلات خلال ليلة رأس السنة.

واستقبلت الإدارة المركزية للسياحة، والمصايف بالإسكندرية، شكوى من صفحات أحد المجموعات المهتمة بأسعار وتقييم المطاعم والكافيتريات بالمحافظة، فرض مسؤولو «كافيه» شهير، بفرض على الرواد طلب حلوى كيك مع طلب شرب القهوة، وذلك لرفع قيمة الفاتورة، وهو الأمر الذي رفضته إحدى السيدات وقدمت شكوى ضد مسؤولي الكافيه عبر صفحة السياحة والمصايف.