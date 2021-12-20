إيران تحذر إسرائيل من مغبة ضرب أي منشآت نووية أو عسكرية

حذر قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء غلام علي رشيد من أن إيران سترد بضربة شاملة وساحقة إذا ما تعرضت أي من مشآتها النووية أو العسكرية لاستهداف إسرائيلي.

ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عنه القول، في اجتماع مع كبار قادة الحرس الثوري خلال مناورة الرسول الأعظم 17، إن "أي تهديد للقواعد النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية من قبل الكيان الصهيوني غير ممكن بدون ضوء أخضر ودعم من الولايات المتحدة".

وأضاف: "إذا ما اتخذت مثل هذه التهديدات منحى عمليا، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستهاجم على الفور كافة المراكز والقواعد والمسارات والأجواء المستخدمة للعبور، وكذلك مصدر انطلاق الاعتداء، وفقا للخطط العملياتية التي جرى التدرب عليها".

وانطلقت اليوم "مناورات الرسول الأعظم 17 " بمشاركة قوات الجو فضاء والقوات البرية والبحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في محافظات هرمزكان وبوشهر وخوزستان.

وجرى في ساعة مبكرة من صباح اليوم مناورة في سماء محطة بوشهر النووية.

يأتي هذا وسط تهديدات إسرائيلية متواصلة بأن كل الخيارات مطروحة لمواجهة التهديد النووي الإيراني.