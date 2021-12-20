 الصين تصدر كتابا أبيض حول التقدم الديمقراطي لهونج كونج في إطار مبدأ دولة واحدة ونظامان - بوابة الشروق
الإثنين 20 ديسمبر 2021 11:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

الصين تصدر كتابا أبيض حول التقدم الديمقراطي لهونج كونج في إطار مبدأ دولة واحدة ونظامان

بكين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 ديسمبر 2021 - 11:01 ص

أصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، اليوم الاثنين، كتابا أبيض بعنوان "هونج كونج: التقدم الديمقراطي في إطار دولة واحدة ونظامان".

ويستعرض الكتاب الأبيض بشكل شامل أصل وتطور الديمقراطية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وكذلك مبادئ وموقف الحكومة المركزية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه جاء في الكتاب الأبيض أنه في ظل الحكم الاستعماري البريطاني، لم تكن هناك ديمقراطية في هونج كونج.

وأشار الكتاب الأبيض إلى أنه بعد استعادة ممارسة السيادة، نفذت الحكومة الصينية المبدأ الأساسي المتمثل في "دولة واحدة ونظامان" وأقامت الديمقراطية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، دأبت الحكومة الصينية على تقديم دعم ثابت للمنطقة لتطوير نظامها الديمقراطي.

وجاء أيضا في الكتاب الأبيض: "إن تصميم الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية وإخلاصهما وجهودهما لتحقيق هذه الغاية متسقة وواضحة لأي مراقب موضوعي".

وقال الكتاب الأبيض إنه من أجل إنهاء الاضطرابات السياسية في هونج كونج خلال السنوات الأخيرة، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني والحكومة المركزية سلسلة من القرارات الرئيسية.

وأشار الكتاب الأبيض إلى التدابير المتخذة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تعزيز الولاية القضائية الشاملة للسلطات المركزية على منطقة هونج كونج وفقا للدستور والقانون الأساسي، وتحسين النظم والآليات ذات الصلة لإنفاذ الدستور والقانون الأساسي، وتعزيز الإطار القانوني وآليات الإنفاذ لحماية الأمن القومي في المنطقة، وتحسين النظام الانتخابي بها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك