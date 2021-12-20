مسؤول عراقي: القوات الأجنبية الباقية في البلاد أغلبها من الناتو

صرح اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، أمس الأحد، بأن القوات الأجنبية التي ستبقى في العراق بعد إتمام انسحاب القوات القتالية الأجنبية بنهاية الشهر الجاري، هي قوات استشارية وتدريبية، وأكثرها من حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال، لمحطة تلفزيون "العراقية": "لقد انتهى تواجد القوات القتالية الأجنبية في العراق، وبنهاية الشهر الحالي، فلا توجد أي قوات قتالية أجنبية في العراق".

وأضاف: "سيبقى عدد من المستشارين الأجانب لتدريب القوات العراقية وتطوير قدراتها القتالية وسيبقون في قواعد عسكرية عراقية ومهمتهم استشارية وتدريبية وتحت حماية من القوات العراقية حصراً وضابط عراقي كبير"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد أن القوات المسلحة العراقية اليوم قادرة على القيام بعمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وبالإمكان الاستعانة بطيران التحالف الدولي إذا اقتضت الظروف، مشيرا إلى أن القوة الجوية العراقية في حالة تطور كبير.

وقال المتحدث العسكري العراقي، إن "المفاوضات مع الجانب الأمريكي والتحالف الدولي وصلت إلى المراحل الأخيرة بشأن الانسحاب من العراق بنهاية العام الحالي بعد انتهاء المهام القتالية والانتقال إلى المهام التدريبية".

وأضاف: "لازال خطر تنظيم داعش في العراق قائما وموجودا، وأن نحو 10 آلاف من عناصر داعش يتواجدون الآن في سوريا وبعضهم خطرين جداً، ونعمل على تحصين الحدود العراقية - السورية، ووصلنا إلى مراحل متقدمة من خلال حفر خندق كبير وأبراج مراقبة".

ووصف استهداف مباني السفارات والبعثات الأجنبية في العراق بصواريخ الكاتيوشا بأنها "رسالة سلبية"، وأن التحقيقات التي أجرتها القوات الأمنية بشأن استهداف المنطقة الخضراء بوسط بغداد، فجر أمس الأحد، أظهرت أن الصواريخ انطلقت من شارع فلسطين شرقي بغداد.

كانت المنطقة الخضراء قد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام" الدفاعية قرب السفارة الأمريكية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات".

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم، علما بأنه في الأشهر الأخيرة استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية أو الهجمات بالطائرات بدون طيار "درونز" القوات الأمريكية ومصالح أمريكية في العراق.