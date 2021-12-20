الأهلي يفوز على سبورتنج في دوري الكرة الطائرة رجال

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا على فريق سبورتنج، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين في إطار منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم «رجال طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

شهد الشوط الأول أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن ينتهي بتقدم «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة 25-21، وواصل الفريق تقدمه في الشوط الثاني بنتيجة 25-11، قبل أن ينتهي الشوط الثالث بتقدم الأهلي أيضا 25-10.

وضمت المجموعة الأولى فرق: الأهلي وسبورتنج وهليوبوليس والزهور والإعلاميين وإسكندرية للبترول.

ويخوض كل فريق 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، حيث بدأت المباريات من يوم 6 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 7 يناير المقبل.