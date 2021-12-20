قمصان: درسنا الرجاء جيدا ودوافعنا كبيرة للفوز بالسوبر الإفريقي

قال سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، إن الفريق يستعد جيدًا لمباراة الرجاء المغربي، التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة على لقب كأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أنها بطولة مهمة للغاية، وان دوافع الأهلي كبيرة للتتويج باللقب.

وأوضح أن الجهاز الفني درس فريق الرجاء المغربي جيدًا، ويقدر ما يملكه من خبرات كبيرة على الصعيد الإفريقي، وكذلك ما يضمه من عناصر مميزة في كل المراكز.

وأشار قمصان إلى أن الأجواء في معسكر الأهلي مثالية للغاية، وأن هناك حالة من التركيز الشديد لدى اللاعبين، خاصة بعد انضمام مجموعة الدوليين للبعثة، الذين حرص الجهاز الفني على منحهم الراحة المناسبة للتخلص من الإجهاد، عقب المشاركة في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وعن الصفقات الجديدة التي ستشارك لأول مرة في السوبر الإفريقي، قال المدرب العام إنهم يمثلون إضافة حقيقية لكل الخطوط، خاصة بعد اندماجهم في الفريق، ليصبحوا جاهزين تمامًا للمشاركة في أي وقت، مؤكدًا أن الأهلي فريق كبير يشارك في العديد من البطولات ويحتاج لوفرة من اللاعبين المميزين.

وشدد قمصان على أن حضور جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المباراة سيكون له تأثير إيجابي كبير على أداء الفريق، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للاعبين خلال اللقاء لتحقيق الفوز والتتويج بكأس السوبر.