مدرب صلاح الخاص : نتدرب على إنهاء الهجمات واستغلال الفرص

كشف خايمي بابون المدرب الخاص للنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عن كواليس التدريبات التي خضع لها اللاعب من أجل تقديم مستوى أفضل والصعوبات التي كان يعاني منها اللاعب ونجح في تخطيها ليصبح واحدًا من أفضل نجوم العالم.

وقال بابون في تصريحات لقناة المحور :" تعرفت على محمد صلاح من خلال وكيل أعماله رامي عباس وكانت التدريبات تتم في منزلي بروما وتم استخدام أحدث التقنيات وملعب خاص لتطوير اللاعب خاصة في إنهاء الهجمات".

وأضاف بابون :" كان لابد أن يقتنع صلاح بإمكانياته، وأنه لاعب كرة سريع ولكن كان يحتاج لتوظيف افضل لهذه السرعة حتى تكون في صالحه ويتخذ قرارات سريعة ومتى يسدد ومتى يفسح لنفسه زاوية التسديد وكل هذا كان بالتكرار والتمرين".

وأوضح :" صلاح كان لديه بعض الصعوبات في بعض المهارات مثل استلام الكرة والتحكم بها بشكل صحيح وهو ما عملنا على تطويره .. شاهدت مباريات اللاعب في تشيلسي ووجدت تلك الصعوبات وعملنا على تحسينها".

وأضاف :" صلاح لاعب سريع وزكي وكان يحتاج لتطوير مهارة التعامل في المساحات الضيقة".