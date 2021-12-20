وزير المالية: مارس المقبل الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بالكامل

كشف محمد معيط، وزير المالية، انه مع شهر مارس من العام المقبل سوف نشهد اكتمال تطوير وميكنة منظومة الجمارك موضحا اننا ارهقنا مجتمع الاعمال من التغيرات الكثيرة التي شهدتها منظومة الجمارك.

واضاف الوزير خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية اليوم بعنوان التحول الرقمي الطريق للتنمية فى الجمهورية الجديدة، انه مع ابريل المقبل سوف يتم تطبيق الايصال الالكتروني ووصف الوزير بانه مشروع طموح فى خطة ميكنة مصلحة الضرائب.

ومنذ مطلع شهر اكتوبر الماضي بداء تطبيق الالزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والتى لن يسمح بدخول أي بضائغ إلى الموانى البحرية المصرية التى يتم شحنها من الخارج إلا من خلال تلك المنظومة.