توقف الملاحة والدراسة لليوم الثاني على التوالي في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، هبوب رياح شديدة على قرى ومدن المحافظة، مصحوبة بأمطار غزيرة على السواحل الشمالية المطلة على البحر متوسطة على باقي أنحاء المحافظة، مع انخفاض شديد بدرجات الحرارة، وهو ما نتج عنه غلق ميناء البرلس وبوغاز البرلس أمام حركة السفن ومراكب الصيد.

كما تعطلت الدراسة لليوم الثاني على التوالي بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية، بقرار من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وكان محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً بوقف حركة المعديات النهرية بنهر النيل فرع رشيد بين محافظتي كفر الشيخ، ومحافظة البحيرة اليوم الإثنين، لسوء الأحوال الجوية حفاظًا على سلامة المواطنين، نظرًا لما تشهده البلاد من حالة من الطقس السيء، مكلفاً رؤساء المدن المطلة على نهر النيل "دسوق وفوه ومطوبس"، ورؤساء الوحدات القروية ومفتشي القسم الملاحي بمتابعة وقف المعديات النهرية.

كما قرر المحافظ، استمرار إيقاف حركة الملاحة في ميناء البرلس وغلقه أمام السفن ومراكب الصيد، على البحر المتوسط، لليوم الثاني على التوالي نظرا لاضطراب حالة الطقس، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، وبقرى البرلس، والجزيرة الخضراء.

وأجرى رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة اليوم الإثنين، محاولات لإزالة مياة الأمطار، وذلك لتسهيل حركة المرور للمارة والسيارات.