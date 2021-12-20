بيلاروسيا تستدعي سفير بريطانيا بعد الهجوم على سفارتها

أعلنت بيلاروسيا، اليوم الإثنين، استدعاء القائم بأعمال السفير البريطاني في مينسك على خلفية الهجوم على السفارة البيلاروسية في لندن.

وقالت الخارجية البيلاروسية، في بيان، إنه :"تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني، حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة والمطالبة بإجراء تحقيق شامل في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى إبلاغ الجانب البيلاروسي بشأن مسار الإجراءات ونتائجها".

وأوضح البيان قائلا: "في مساء يوم أمس الأحد، وقع هجوم على سفارة بيلاروسيا في لندن. أولا، ألحقت مجموعة من الأشخاص أضرارا بواجهة مبنى هيئة أجنبية، ثم تعرض الدبلوماسيون البيلاروسيون لاعتداء جسدي، حيث أصيب أحدهم بجروح خطيرة وتطلب الأمر تقديم رعاية طبية عاجلة، وتم تشخيص كسر في الأنف وارتجاج خفيف في الدماغ وكسر في الأسنان".

وبداية الشهر الجاري، أعلن رئيس مكتب الأمن الوطني البولندي بافل سولوخ، أن رئيس البلاد أندجيه دودا، وافق على انتشار عسكريين بريطانيين على الحدود مع بيلاروسيا.

وكتب سولوخ على "تويتر" أن "الرئيس أندجيه دودا أصدر أمرا بشأن الموافقة على حضور قوات بريطانيا وإستونيا على أراضي بولندا لدعم أعمال الجيش البولندي أثناء الأزمة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي والناتو".

وأوضح مكتب الأمن الوطني البولندا أن ما يصل إلى 155 عسكريا بريطانيا و150 عسكريا إستونيا سيشاركون في تنفيذ مهام هندسية واستطلاعية في إطار العملية التي تقوم بها القوات البولندية على الحدود.

ولا يزال آلاف المهاجرين موجودين في بيلاروسيا على حدود بولندا، وهم يسعون لدخول الاتحاد الأوروبي.