الموسيقى في الأعمال الفنية التشكيلية بمعرض أنغام لونية بالكويت

يستضيف المرسم الحر، التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، غدا الثلاثاء، المعرض التشكيلي "أنغام لونية".

وبحسب بيان، يدور المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، حول الموسيقى في الأعمال الفنية التشكيلية، وكيف تتداخل هرمونية الألوان والخطوط الحادة أو الإنسيابية التي تقوم بدورها في تقسيم المعزوفة الإبداعية.

وتتنوع موضوعات الأعمال التشكيلية بالمعرض، حيث تشارك الفنانة ثريا البقصمي بلوحات مستوحاة من الحكايات والأساطير الشعبية حول المرأة، فيما تتميز لوحات الفنان علي النعمان بتوزيع النور والعتمة بالقدر المتساوي، وذلك بحسب رؤيته للفن باعتباره مادة بصرية، وفي المعرض أيضا، تواصل الفنانة ابتسام العصفور مسيرتها في توثيق الفلكلور الشعبي الكويتي.

ويصاحب معرض "أنغام لونية" معرضا آخر للإصدارات التشكيلية للباحث صالح المسباح، عضو الجمعية الكويتية للتراث.