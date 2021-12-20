إسلام إبراهيم يشارك في رمضان 2022 ضمن أبطال مسلسل «راجعين يا هوا»

تعاقد الفنان إسلام إبراهيم على مسلسل «راجعين يا هوا»، المقرر عرضه بالموسم الرمضاني المقبل 2022، وهو قصة الكاتب أسامه أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة.

«راجعين يا هوا» من بطولة خالد النبوي، نور، انوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام ابراهيم،أاحمد خالد صالح، كريم قاسم، وقصة الكاتب أسامه أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، ومعالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

وكان إسلام إبراهيم قد تعاقد مؤخرا على مسلسل «قانون العمل»، من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

«قانون العمل» من بطولة إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وإسلام إبراهيم، وثراء جبيل، ومحسن منصور، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

يشار إلى أن إسلام إبراهيم شارك بالموسم الرمضاني الماضي 2021، ضمن أبطال مسلسل «نجيب زاهي زركش» للفنان الكبير يحيى الفخراني، وشارك في بطولة العمل كلا من أنوشكا، محمد محمود، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، تميم عبده، رنا رئيس، محمد يسري، نهى عابدين، حنان سليمان، عبدالرحيم حسن، مفيد عاشور، جلا هشام، هالة مرزوق، محمد توب، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شادي الفخراني.