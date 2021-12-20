محافظ كفر الشيخ: إغلاق ميناء البرلس لليوم الثالث وإيقاف حركة المراكب بالنيل

أعلن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لليوم الثالث على التوالي؛ نظرا لازدياد سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر بصورة كبيرة، ما يعيق الملاحة وممارسة الصيد.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، على إدارة الميناء برفع درجة الاستعداد القصوى، وعمل نوبتجيات من موظفي الميناء لمتابعة المراكب الراسية في حوض الميناء لتأمينها.

كما قرر وقف جميع الرحلات النهرية وحركة المراكب في نهر النيل فرع رشيد أمام مدن دسوق وفوه ومطوبس؛ نظرا لشدة الرياح وحفاظا على حياة المواطنين، موجها رؤساء المدن الثلاث والمسطحات المائية وحماية النيل بالمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك التعليمات.