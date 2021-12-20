تركيا تعتزم إطلاق أداة جديدة تحقق عائد على غرار تداول النقد الأجنبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة ستطرح أداة جديدة تتيح للمتعاملين الحصول على عائدات على غرار عائدات تداول العملات الأجنبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التركي قوله بعد اجتماع للحكومة إن تركيا لا تعتزم تغيير نظام سعر الصرف ولا تحتاج إلى التراجع عن السوق الحرة.

وأضاف أن البنك المركزي التركي سيحدد سعر الصرف للمصدرين الأتراك.

وعلى صعيد آخر أشار أردوغان إلى أن الحكومة التركية سترفع مساهمتها في صندوق تقاعد العاملين في القطاع الخاص.

كما تعتزم الحكومة إلغاء الضريبة المقتطعة من العائد على السندات الحكومية. في الوقت نفسه تعتزم خفض ضريبة الشركات بمقدار نقطة مئوية واحدة.

ويأتي ذلك فيما تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد اليوم، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم والسندات التركية بعد تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة خفض الفائدة في تركيا مشيرا إلى أن تحريم الإسلام للربا هو أساس سياسته الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع الليرة التركية بأكثر من 8% اليوم لتكسر حاجز الـ 18 ليرة لكل دولار اليوم الاثنين وتواصل تراجعها لليوم الخامس على التوالي. كما فقدت العملة التركية نحو نصف قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أكبر تراجع لأي عملة في العالم خلال الفترة نفسها. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية التركية بأكثر من 100 نقطة أساس إلى 9ر23%.

وقال أردوغان "ما هذا؟ نحن نخفض أسعار الفائدة. لا تتوقعوا مني شيئا آخر... كمسلم سأواصل ما يطلبه الناس" مستخدما كلمة عربية تشير إلى تعاليم الشريعة الإسلامية.

وفقدت العملة التركية 58% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، في حين تسارعت وتيرة التراجع خلال الشهر الماضي عندما كشف أردوغان عن نموذجه الاقتصادي الذي يعتمد على أسعار فائدة منخفضة وعملة تركية قليلة القيمة.