محافظة القاهرة: إخلاء ٤٣٢٢ أسرة من عزبة أبو قرن

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن المنطقة الجنوبية قاربت من القضاء النهائي على عشوائياتها وبداية عهد جديد لتجني ثمار التطوير، مشيرة إلى أن إجمالي الأسر التى تم إخلاؤها بمنطقة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة بلغ ٤٣٢٢ أسرة.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات والموضوعة تحت شعار " مصر بلا عشوائيات " بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات، خاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع آمن متحضر و راقى يتمتع فيه بجميع الخدمات ويحيا فى بيئة آمنة.

وأشارت عبد المنعم إلى حرصها المستمر على الإشراف والمتابعة والتواجد الميداني بموقع الإزالات بجانب مجهودات الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته والإدارات المعنية ومديري منطقة الإسكان بحي مصر القديمة حتى يتسنى للجهات المعنية البدء فى تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط اكبر متنزه ومتنفس أخضر بالقاهرة وعمل حديقة على مساحة كبيرة تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصري الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة، و تمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية.

كما أشارت عبد المنعم الى أنه تم التعاون مع المواطنين وتلبية كل رغباتهم لتحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم في الحال لتنفيذ الخطة الحضارية المتكاملة.